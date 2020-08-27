В Пентагоне заявили, что «предупредили» Россию из-за инцидента в Сирии

https://static.news.ru/photo/d02370de-7aab-11ea-8d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/ XinHua/Global Look Press

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Москву «предупредили» о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии. По его словам, Россия должна вернуться к механизму предотвращения конфликтов на Ближнем Востоке.

Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов в Сирии, — цитирует Хоффмана РИА Новости.

Представитель Пентагона добавил, что российские военные якобы нанесли травмы военнослужащим США своим «намеренно провокационным и агрессивным поведением». Хоффман также считает, что американские военные в той ситуации проявили «профессионализм и сдержанность».

Столкновение военных патрулей двух стран случилось 25 августа в районе населённого пункта Дерик, когда российская техника врезалась в американский броневик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что читатели издания Washington Post подвергли критике власти США за инцидент с российскими военными в Сирии. Американцы считают, что их военные вообще не имеют права находиться в Сирии, в то время как российских военных пригласило правительство САР. Также читатели издания сошлись во мнении, что президент Дональд Трамп не является компетентным политиком, раз оставил войска США в уязвимом положении.