В Пентагоне отчитались о сдерживании «российской агрессии»

Минобороны США удалось успешно сдерживать агрессивные действия РФ и КНР, заявил глава военного ведомства Марк Эспер.
Эстер во время представления своего доклада о работе на посту главы министерства подчеркнул, что США сдержали агрессию нескольких стран. КНДР и Иран он назвал «странами-изгоями»,
За прошедший год министерство сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая, — сказал глава Пентагона.
Также он назвал успехом ведомства поддержание «лидирующей роли» Соединённых Штатов, проведение контртеррористических операций и «сохранение свободы мореплавания» в Южно-Китайском море и Персидском заливе.
Как писал NEWS.ru ранее, комитет палаты представителей США по вооружённым силам считает, что на сдерживание России в следующем году нужно выделить $3,8 млрд дополнительно.
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