В Пентагоне отчитались о сдерживании «российской агрессии»

https://static.news.ru/photo/221c6278-c0e4-11ea-979d-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Ssgt. Jack Sanders/Dod/Global Look Press

Минобороны США удалось успешно сдерживать агрессивные действия РФ и КНР, заявил глава военного ведомства Марк Эспер.

Эстер во время представления своего доклада о работе на посту главы министерства подчеркнул, что США сдержали агрессию нескольких стран. КНДР и Иран он назвал «странами-изгоями», передаёт «Политика сегодня».

За прошедший год министерство сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая, — сказал глава Пентагона.

Также он назвал успехом ведомства поддержание «лидирующей роли» Соединённых Штатов, проведение контртеррористических операций и «сохранение свободы мореплавания» в Южно-Китайском море и Персидском заливе.

Как писал NEWS.ru ранее, комитет палаты представителей США по вооружённым силам считает, что на сдерживание России в следующем году нужно выделить $3,8 млрд дополнительно.