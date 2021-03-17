В Москве ждут объяснений от Вашингтона по поводу слов Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/98d162b4-87d7-11eb-94c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина. Ранее Байден назвал Путина «убийцей» и заявил, что руководство России должно «заплатить» за попытки вмешательства в американские выборы.

Почему мы должны всё время переводить с их странного, непонятного политического птичьего языка на нормальный? Может быть, их журналисты или наши журналисты попытаются представителей администрации США разговорить, что конкретно имелось в виду? — заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также она сообщила, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами «зашли в тупик» и приглашение на консультацию в Москву посла РФ в США «в новейшей истории очень сложно припомнить».

Эксплуатируя антироссийскую риторику, США сами себя завели во внутриполитический тупик. Нужны, наверное, новые сюжеты, новая повестка. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали, — подчеркнула Захарова.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было. Представитель Кремля также добавил, что Байден «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией и в дальнейшем Москва будет «исходить именно из этого». При этом Песков не ответил на вопрос, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.

17 марта Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. Байден также заявил, что предупреждал Путина о возможном ответе за вмешательство во время телефонного разговора в конце января. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм...хмм... Да».