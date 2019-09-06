В единый день голосования, 8 сентября, в столице прошли выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В 08:00 по всему городу открылись более 3,6 тыс. избирательных участков. Окончательный список кандидатов включал 225 человек. В этом году впервые на выборах в городской парламент москвичи, зарегистрированные в трех экспериментальных избирательных округах, могли воспользоваться системой электронного голосования. Все участки, как и положено, закрылись в 20:00. О том, как проходили выборы, — в фоторепортаже News.ru.

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму

Сергей Лантюхов/News.ru

Элла Памфилова прибыла на избирательный участок

Сергей Лантюхов/News.ru

Элла Памфилова проголосовала на выборах в Мосгордуму.

Сергей Лантюхов/News.ru

Кремлевские кадеты приняли участие в голосовании

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Кремлевские кадеты приняли участие в голосовании

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Лантюхов/News.ru

Голосование на дому

Сергей Лантюхов/News.ru

Голосование на дому

Сергей Лантюхов/News.ru

Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах в Мосгордуму

government.ru

Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.

kremlin.ru

Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.

kremlin.ru

Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Денис ВоронинАГН «Москва»

Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Денис Воронин/АГН «Москва»

News.ru в соцсетях