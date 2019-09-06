В единый день голосования, 8 сентября, в столице прошли выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В 08:00 по всему городу открылись более 3,6 тыс. избирательных участков. Окончательный список кандидатов включал 225 человек. В этом году впервые на выборах в городской парламент москвичи, зарегистрированные в трех экспериментальных избирательных округах, могли воспользоваться системой электронного голосования. Все участки, как и положено, закрылись в 20:00. О том, как проходили выборы, — в фоторепортаже News.ru.
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Мосгордуму
Сергей Лантюхов/News.ru
Элла Памфилова прибыла на избирательный участок
Сергей Лантюхов/News.ru
Элла Памфилова проголосовала на выборах в Мосгордуму.
Сергей Лантюхов/News.ru
Кремлевские кадеты приняли участие в голосовании
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Кремлевские кадеты приняли участие в голосовании
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Голосование на дому
Сергей Лантюхов/News.ru
Голосование на дому
Сергей Лантюхов/News.ru
Дмитрий Медведев с супругой проголосовали на выборах в Мосгордуму
government.ru
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.
kremlin.ru
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.
kremlin.ru
Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Денис ВоронинАГН «Москва»
Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Мосгордуму.
Денис Воронин/АГН «Москва»