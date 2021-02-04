РФ заявила о готовности помочь США спасти ядерную сделку с Ираном

https://static.news.ru/photo/54be7c4c-66ee-11eb-bd10-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Vahid Salemi/ТАСС

Российский МИД заявил, что Москва готова к сотрудничеству с США для того, чтобы добиться возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — сделку международного сообщества с Ираном по ядерной программе ближневосточной страны.

Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также конструктивному взаимодействию на этот счёт с новой американской администрацией, — цитирует РИА Новости официального представителя российского министерства Марию Захарову.

Она отметила, что текущие обязательства Тегерана в рамках СВПД не выходят за рамки договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

В 2019 году Иран, вновь попавший под американские санкции после выхода США из ядерной сделки, объявил о постепенном отказе от своих обязательств в рамках СВПД, так как один из ключевых участников сделки — Вашингтон — более не придерживается достигнутых в 2015 году договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что США отказываются инициировать диалог с Ираном по возобновлению переговоров об участии Вашингтона в СВПД. Госдеп заявил, что власти Соединённых Штатов ждут первого шага от Тегерана.