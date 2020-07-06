В МИД заявили, что РФ и США не удалось сблизить позиции по открытому небу

https://static.news.ru/photo/a218726c-bfa6-11ea-a226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом стало известно после завершения конференции государств — участников договора. По словам Рябкова, дальнейшие действия России по отношению к договору ещё не определены.

Между представителями России и США сближения не произошло. Это был, скорее, взаимный обмен упрёками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочёты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем, — цитирует ТАСС Рябкова.

Он также выразил абсолютную уверенность, что США выйдут из ДОН в ноябре. В этом, по его словам, уверены и другие участники договора. Признаков намерений других стран-участниц выйти из ДОН Рябков не заметил. Очередное заседание консультативной комиссии по открытому небу должно состояться 13 июля.

Рассматриваем все сценарии, ничто не предопределено пока. Многое зависит от поведения участников соглашения, от решения вопросов, возникающих с выходом США, к примеру, о перераспределении квот на полёты, — пояснил Рябков.

Как писал NEWS.ru, после выхода Соединённых Штатов из Договора по открытому небу из соглашения могут выйти и другие страны, предположил ранее Сергей Рябков. 6 июля на конференции стран — участниц договора планировалось обсудить перспективу этого международного соглашения после заявления США о намерении выйти из него. По словам Рябкова, в России абсолютно уверены, что США не изменят своего решения, несмотря на конференцию и другие мероприятия по ДОН, запланированные до 22 ноября. В начале октября пройдёт регулярная плановая обзорная конференция по договору, а затем — заседания консультативной комиссии по открытому небу в Вене на уровне делегаций постпредств.

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за того, что РФ его якобы нарушает. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США следуют чёткому плану по выходу из договорённостей в сфере стратегической безопасности. При этом Белый дом пытается возложить ответственность на других. По её словам, в США делают виновными Россию и Китай. Дипломат отметила, что Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также разорвали ядерную сделку с Ираном.