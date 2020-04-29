В МИД РФ подтвердили участие в «нормандских переговорах» 30 апреля

https://static.news.ru/photo/c9a296ea-8a23-11ea-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия 30 апреля примет участие в переговорах глав министерств иностранных дел «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Об этом в разговоре с журналистами сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подтвердила участие главы МИД России в переговорах «четвёрки» во время еженедельного брифинга, передаёт ТАСС.

Руководители ведомств проведут встречу в формате видеоконференции. Об этом ранее сообщал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как писал NEWS.ru, из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, все достигнутые в Париже во время предыдущего саммита соглашения блокируются в работе контактной группы, парламента и правительства Украины. Это происходит из-за позиции, которую занимает официальный Киев.