В МИД призвали США прислать в Москву новых дипломатов ради виз

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва считает недопустимой ситуацию, когда США требуют от российских граждан выезжать в другие страны для получения своих виз. На форуме «Диалог Форт-Росс» дипломат напомнил, что дипломатическое присутствие США сократилось до такого уровня, что посольство больше не оказывает базовые консульские услуги, сообщает РИА Новости.

Мы призываем США усилить своё присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объёме, — отметил Рябков.

До этого, на церемонии открытия форума, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил США «обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие».

Ранее стало известно, что госдеп США отнёс россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. В списке граждане России оказались при его последнем обновлении 21 октября. В Госдепе отметили, что к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») относятся граждане государств, на территории которых нет консульства США.