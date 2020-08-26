В МИД посоветовали общественникам Белоруссии обращаться в посольство РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что общественные деятели Белоруссии, которые хотели бы вступить в контакт с российской властью, могут обратиться в посольство РФ.
Также активисты могут обратиться в представительства других стран,
Если есть какие-то желания, стремления, чаяния у любых общественных организаций [Белоруссии] пообщаться с кем-то из сопредельных или других государств, для этого существует наше посольство и не только наше, — отметила Захарова.
В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что американские спецслужбы не обнаружили вмешательства РФ в происходящие в Белоруссии события. Об этом заявил первый заместитель главы Госдепартамента США Стивен Бигэн. Он также подчеркнул, что будущее республики зависит только от её жителей и выбора, который они сделают.
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