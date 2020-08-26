В МИД посоветовали общественникам Белоруссии обращаться в посольство РФ

https://static.news.ru/photo/6c76440a-e7be-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belarus.mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что общественные деятели Белоруссии, которые хотели бы вступить в контакт с российской властью, могут обратиться в посольство РФ.

Также активисты могут обратиться в представительства других стран, сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Если есть какие-то желания, стремления, чаяния у любых общественных организаций [Белоруссии] пообщаться с кем-то из сопредельных или других государств, для этого существует наше посольство и не только наше, — отметила Захарова.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что американские спецслужбы не обнаружили вмешательства РФ в происходящие в Белоруссии события. Об этом заявил первый заместитель главы Госдепартамента США Стивен Бигэн. Он также подчеркнул, что будущее республики зависит только от её жителей и выбора, который они сделают.