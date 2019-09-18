https://static.news.ru/photo/54087604-da2c-11e9-9028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МИД назвал бездоказательными сообщения СМИ о возросшей за 20 лет «шпионской активности» России в Швейцарии. Об увеличении интенсивности агентурной работы рассказал на швейцарском телеканале мужчина, представившийся советским и российским разведчиком.

В МИДе отметили, что в ходе интервью не было предъявлено ни одного конкретного факта или доказательства. Дипломаты констатировали, что «абсурдные и не поддающиеся проверке измышления» наносят ущерб отношениям Москвы и Берна.

Год назад «медийный скандал» был «раздут» с целью насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан. В ноябре 2018 года, после проведения межведомственных консультаций, вопрос был урегулирован​. Призываем канал быть избирательнее в выборе источников, чтобы не вводить в заблуждение швейцарскую аудиторию, — говорится в сообщении МИДа.

В заключение в МИДе напомнили, что в ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав МИДов России и Швейцарии в ноябре 2018 года стороны официально заявили о закрытии «шпионской страницы» в отношениях. Перед этим Берн заявлял, что поймал двух российских агентов, которые пытались шпионить за лабораторией в городе Шпиц, изучающей химическое и биологическое оружие. Она занималась расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.