В МИД опровергли слухи о переговорах по обмену Уилана

https://static.news.ru/photo/c5c1037e-e6ab-11ea-9509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ в очередной раз опровергли сообщения СМИ что Москва якобы ведёт переговоры об обмене осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, которые находятся в тюрьмах США.

По словам директора консульского департамента МИД Ивана Волынкина, подобная информация не соответствует действительности.

Он также напомнил, что и официальный представитель ведомства Мария Захарова, и замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее уже опровергали сообщения о готовящемся обмене Уилана, сообщает РИА Новости.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера. Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

О возможном обмене американца на осуждённых в США россиян первоначально заявлял его адвокат Владимир Жеребенков. Он предположил, что это произойдёт в сентябре. По его словам, Уилана могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале августа Уилана этапировали в Мордовию. Он помещён на 20-дневный карантин в ИК-18, а оттуда будет отправлен в ИК-17 для отбытия срока наказания.