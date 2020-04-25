В МИД оценили стратегию США по вытеснению РФ с рынка ядерных технологий

https://static.news.ru/photo/2c7fcde6-86e6-11ea-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США пытаются приписать России недостатки в сфере ядерной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новую стратегию Минэнерго США, согласно которой Россию и Китай могут вытеснить с рынка ядерных технологий.

Он отметил, что пока российская сторона изучает документ, США хотят «оживить» национальную урановую отрасль. При этом Рябков подчеркнул, что попытки ставить под сомнение высокие стандарты России в ядерной сфере Москва считает неприемлемыми.

Для нас, конечно, такие оценки неприемлемы, поскольку Россия является признанным мировым лидером в этой сфере, как в целом в сфере ядерных технологий, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты хотят стать мировым лидером на рынке ядерных технологий. Для этого они считают необходимым вытеснить из этой сферы Россию и Китай. Такая задача прописана в стратегии Министерства энергетики США. Документ передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.