В ЛДПР отказались говорить о состоянии здоровья Жириновского

Пресс-служба ЛДПР отказалась комментировать NEWS.ru
Никак это прокомментировать не могу (публикацию Shot. — NEWS.ru). Пока без комментариев [по поводу здоровья Владимира Жириновского], — отметили в ЛДПР.
О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти сообщения. После этого было несколько случаев, когда Telegram-каналы сообщали об ухудшении его состояния.
15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.
26 февраля в ЛДПР уже опровергали информацию об ухудшении состояния Жириновского. В ЛДПР тогда отметили, что состояние политика «достаточно стабильное».