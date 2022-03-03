В ЛДПР отказались говорить о состоянии здоровья Жириновского

Пресс-служба ЛДПР отказалась комментировать NEWS.ru сообщение Telegram-канала Shot о том, что лидер партии Владимир Жириновский до сих пор на ИВЛ, а его состояние остаётся стабильно тяжёлым. Также представители ЛДПР не стали рассказывать о здоровье политика.

Никак это прокомментировать не могу (публикацию Shot. — NEWS.ru). Пока без комментариев [по поводу здоровья Владимира Жириновского], — отметили в ЛДПР.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти сообщения. После этого было несколько случаев, когда Telegram-каналы сообщали об ухудшении его состояния.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.

26 февраля в ЛДПР уже опровергали информацию об ухудшении состояния Жириновского. В ЛДПР тогда отметили, что состояние политика «достаточно стабильное».