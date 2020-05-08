В Крыму назвали дикостью планы Зеленского установить колокол в Симферополе

https://static.news.ru/photo/35d64464-9218-11ea-98e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Планы президента Украины Владимира Зеленского установить в Симферополе памятник в виде колокола — это дикость. Такое заявление сделала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

По её мнению, в виде «эфемерных колоколов» украинский лидер попытался сделать электорату так называемый «подарок». Однако ему следовало бы учесть, что такими прожектами граждане его страны «наелись» за предыдущие пять лет правления «большого сказочника и гениального актёра без „Оскара“ Петра Порошенко», отметила она.

Президенту Украины легче будет доказать националистам, что он «не лох», чем установить что-либо в российском Крыму, — цитирует Гридчину РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта, в рамках которого предполагается установить четыре мемориальных комплекса, в том числе колокол Единства в Симферополе и колокол Мира в Донецке. Кроме этого, в Луганской области, с которой в 1942 году началось освобождение республики от нацистских захватчиков, должен появиться колокол Памяти, а в Закарпатье и Донецке планируется установить колокола Победы и Мира соответственно.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал планы президента Украины кощунством.