В Кремле заявили о готовности Путина и Джонсона к диалогу

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы к диалогу по двусторонней повестке и глобальным проблемам.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в телефонном разговоре стороны выразили готовность обсудить актуальные международные проблемы.

Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре Борис Джонсон от имени британского народа выразил признательность за решающий вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией. Путин, в свою очередь, отметил, что в России помнят подвиг британских моряков, которые в составе конвоев доставляли в СССР вооружение и материалы, необходимые для армии и промышленности, писал NEWS.ru.