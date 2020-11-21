В Кремле сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/47d4dc62-2cc2-11eb-b636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что выход США из договора делает документ нежизнеспособным.

Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным, — передаёт «Говорит Москва».

До этого в МИД РФ заявили, что Россия намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства — участники ДОН, оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа. Кроме того, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что союзники США по НАТО должны гарантировать России непередачу информации по «открытому небу» американским властям. По его словам, выход Соединённых Штатов из договора является игрой в одни ворота. Слуцкий также отметил, что только на основании этого будут определяться шаги российской стороны.

Как писал NEWS.ru, США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.