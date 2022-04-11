В Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Влaдимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят cитуацию вокруг Украины и двусторонние отнoшения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добaвав, что подписания совместных документов не планируется, передаёт РИА Новости.

Они вместе посмотрят космодром, это и вопросы дальнейшего развития космодрома, это один из крупнейших наших проектов экономических и высокотехнологических. Ну и, конечно же, обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, — заявил Песков.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов.

Главы государств обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также ситуацию на Украине.

Ранее в Минске заявили, что итоговая встреча между российской и украинской стороной не может состояться без участия Лукашенко.

Председатель оргкомитета общественного объединения «Гражданское согласие» (Белоруссия) Артём Агафонов объяснил это тем, что Лукашенко пытается восстановить во многом утраченную международную субъектность, реанимировать многовекторность внешней политики и получить свободу манёвра в постконфликтной ситуации.