В Кремле прокомментировали влияние учений на передвижение в Чёрном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения в Чёрном море не помешают торговым путям. По его словам, которые цитирует ТАСС, план учений изначально рассчитывался так, чтобы избежать блокировки торговых путей и соблюсти требования международного законодательства.

Все военные манёвры и передвижение российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в соответствии с морским правом, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что шесть крупных десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России передислоцируются из Средиземного моря в Чёрное для проведения боевых учений. Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» будут проходить до 20 февраля. В ходе манёвров стороны должны отработать задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Также в ходе учений будет усилена охрана государственной границы, чтобы не допустить проникновения групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Военные должны найти и уничтожить незаконные вооружённые формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что российско-белорусские учения носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории.