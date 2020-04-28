В Кремле прокомментировали сведения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/96160c2a-8934-11ea-acfe-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле не обладают официальной информацией о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля. Ранее в некоторых СМИ появились сведения о том, что он, возможно, умер. Однако позднее северокорейские журналисты опубликовали данные, согласно которым Ким Чен Ын продолжает заниматься государственными делами.

Мы не обладаем официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль считает слухи об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына фейками и инфодемией.

По его словам, в КНДР в настоящее время нет ничего необычного.