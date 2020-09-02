Песков прокомментировал идею запрета коммунистической символики в Бразилии

https://static.news.ru/photo/e3ffdd7c-ed10-11ea-9eda-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не располагает информацией об инициативе запрета на использование в Бразилии коммунистической символики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее депутат Нацконгресса Бразилии и сын действующего президента страны Эдуарду Болсонару предложил за изготовление, распространение и продажу предметов с коммунистической символикой наказывать лишением свободы от 9 до 15 лет.

Мы не располагаем такой информацией, — цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос об отношении Кремля к инициативе Болсонару.

Как писал NEWS.ru, коммунистические символы могут запретить на территории Европейского союза. С этой идеей выступила депутат Европарламента от Польши Эльжбета Крук. Причиной её негодования стала установка памятника Владимиру Ленину в немецком городе Гельзенкирхен. В письме в адрес Еврокомиссии политик назвала это событие возмутительным.

Она напомнила о резолюции Европарламента от 2019 года, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других «тоталитарных режимов». По мнению депутата, именно на идеологических лидерах так называемого социалистического лагеря лежит ответственность за гибель порядка 100 млн человек. Из-за этого, по её словам, «коммунизм предстаёт одной из самых кровавых систем в истории человечества».