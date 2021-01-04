В Кремле персональные санкции Запада воспринимают как «знак качества»

https://static.news.ru/photo/19ebe226-4f38-11eb-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва воспринимает западные ограничительные меры в отношении конкретных россиян как «знак качества». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так в интервью журналисту Владимиру Соловьёву, которое опубликовано во вторник на его YouTube-канале, представитель Кремля прокомментировал то, что в отличие от других чиновников, в отношении него санкции не вводились.

Конечно, иногда мы шутим, что это отсутствие такого «знака качества», — рассказал Песков.

По словам пресс-секретаря, он готов к тому, что в любой момент санкции могут распространить и на него.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

24 ноября США ввели санкции против трёх организаций РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Как сообщили в Госдепартаменте США, это «Авиазапчасть», АО «Элекон» и российская Nilco Group.

При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что при администрации президента Дональда Трампа под санкции США попали сотни физических и юридических лиц из России.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что политика Вашингтона привела к тому, что все правила и «красные линии» в международных отношениях поломались.