В КПРФ объяснили слова Зюганова о «сволочах»

https://static.news.ru/photo/1d3b1948-eea7-11ea-a9d2-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко пояснил неоднозначное выступление Геннадия Зюганова у Кремлёвской стены. По его словам, под «разной сволочью» Зюганов подразумевал завоевателей России.

3 сентября после возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и месту захоронения Сталина Зюганов сказал: «Мы трижды прикрывали хвалёную Европу и от Ордынского нашествия, и Наполеона, и Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь».

Он имел в виду, что на нашу страну шли монголо-татары, Наполеон, Гитлер и другая сволочь, которая посягала на нашу страну, на нашу независимость, — заявил РИА Новости Ющенко.

В интервью телеканалу «360» Ющенко подчеркнул , что распространившееся по Сети видео смонтировано.

Любой сюжет <…> можно смонтировать так, что завтра вы с ног на голову поставите. И дальше будем так же задавать вопросы, как так получилось, — сказал Ющенко.

Как писал NEWS.ru, ранее Зюганов заявил, что Светлану Тихановскую, баллотировавшуюся на пост президента Белоруссии, используют заинтересованные силы как красивый сарафан: «выставляют, она им зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски». По словам Зюганова, события в Белоруссии могут негативно сказаться на России. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы они этого не допустили.