В Коми дважды за апрель сменился глава Минздрава

https://static.news.ru/photo/5089cfce-8647-11ea-8ead-fa163e074e61_660.jpg Борис Александров Фото: rkomi.ru

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба назначил и.о. министра здравоохранения региона Бориса Александрова. Заместителями руководителя ведомства стали Елена Бударина и Елена Канева.

Александров в середине апреля стал первым замминистра здравоохранения республики, а до этого работал в структурах Федерального медико-биологического агентства. Уйба до января 2020 года шесть лет являлся руководителем ФМБА, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Издание уточняет, что Владимир Уйба возглавил республику после отставки 2 апреля Сергея Гапликова. Он вскоре назначил министром здравоохранения Коми и заместителем председателя правительства региона Викторию Филин из ФМБА, сняв с должности главы Минздрава Дмитрия Березина. В данное время Филин остаётся зампредом правительства республики.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Глава области Игорь Бабушкин удовлетворил заявление Орлова. Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения назначена Светлана Смирнова, которая до этого являлась заместителем руководителя ведомства.