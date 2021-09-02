В Госдуме Украину назвали «абсолютным членом НАТО»

Украина фактически является «абсолютным членом НАТО», только юридически это не оформлено, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Шерин. Он отметил, что Киев и так сотрудничает с Вашингтоном, получает от него материальную помощь и вооружение, а войска соседнего государства могут проводить совместные учения с коллегами — членами Альянса. Парламентарий добавил, что военные стран НАТО могут находиться на территории Украины, так что даже если она вступит в Блок, то для России «ничего не изменится».

Собеседник считает, что к НАТО присоединяются те страны, «которым реально ничего не угрожает, кого США могут подмять под себя», хотя Штаты — это государство, потерявшее лидирующие позиции в плане авторитета на фоне ситуации в Афганистане. Шерин заявил, что партнёры Белого дома по НАТО, особенно в Европе, не станут воевать за «сумасбродные интересы» Киева.

И, конечно же, Белый дом будет прислушиваться к остальным членам НАТО. А остальные члены НАТО, в частности страны Европы, не собираются воевать за Украину в её сумасбродных интересах, а именно для этого Украина и стремится в НАТО. Это все прекрасно понимают. И пока на Украине есть вот такие вот высказывания, такие политики, такая риторика в отношении России, никто не захочет видеть её в НАТО. Но при этом ничто не мешает Украине сотрудничать с США. У них подписан договор «Партнёрство во имя мира». Они могут с членами НАТО, проводить совместные военные учения, они могут находиться на территории Украины, — отметил депутат Госдумы.

Шерин резюмировал, что Украина сейчас управляется людьми, которых назначают из Вашингтона.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия примет контрмеры в случае, если Украина вступит в состав НАТО. Через союз с Украиной НАТО приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны, считает представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров с Джо Байденом. Украинский президент назвал их продуктивными и добавил, что глава Соединённых Штатов поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.