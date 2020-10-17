В Госдуме рассказали, как Турция может поддержать крымских татар

https://static.news.ru/photo/ea1382ea-109c-11eb-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал отказ Турции признать Крым российским регионом.

По его словам, самым правильным решением Анкары было бы признание права крымчан на самоопределение. Козенко дал совет руководству Турции, как можно поддержать крымских татар.

Если уж Турция действительно хочет поддержать крымских татар не словом, а делом, то единственно верное решение — это как раз признать право крымчан на самоопределение и дать это право тому большинству представителей этого народа, которые остались в Крыму и получили российские паспорта, — цитирует РИА Новости Козенко.

Депутат напомнил, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда».

16 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признавала и не признаёт воссоединение Крыма с Россией. Турецкий лидер подчеркнул, что вместе с Украиной намерен поддерживать крымских татар. Ранее Украина и Турция подписали очередное военное соглашение.

Как писал NEWS.ru, постоянный представитель Крыма при главе государства Георгий Мурадов считает, что решение Анкары показывает, что власти страны перестали реально смотреть на вещи. Политик подчеркнул, что таким образом Турция отказывается от поддержки крымских татар, выбирая в свои союзники «кучку отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание Эрдогана о Крыме указывает на принципиальную невозможность союза России и Турции.