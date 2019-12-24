https://static.news.ru/photo/2e213c4e-266e-11ea-8021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин призвал не придавать серьёзной значимости учениям «суверенного Рунета».

Важно, чтобы сервисы, которыми пользуются россияне, могли бесперебойно работать. Задача учений — обеспечить такую работу, — сказал Леонид Левин.

Проведение учений значит, что государство серьёзно относится к подобным угрозам, отметил депутат. Он также попытался обнадёжить любителей продукции Apple, заявив, что «яблоко» не уйдёт с российского рынка из-за закона о предустановке отечественного программного обеспечения. Парламентарий подчеркнул, что есть примеры из международной практики, когда Apple учитывала нюансы регионального законодательства и вносила в свои сервисы изменения.

23 декабря Минкомсвязь проводила учения, в ходе которых проверялись целостность и безопасность функционирования Интернета в результате негативных внешних воздействий.

Как ранее писал NEWS.ru, «Лаборатория Касперского» прокомментировала свою вовлечённость в учения, предусмотренные законом об обеспечении автономной работы Рунета. В компании уточнили, что она не является непосредственным участником этих мероприятий.