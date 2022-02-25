В Госдуме предложили вести переговоры с Медведчуком, а не с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не проявил себя в качестве переговорщика, поэтому альтернативой политику в диалоге с Россией мог бы стать тот, кто по крайней мере не зависит от американцев, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий подчеркнул, что РФ могла бы пойти на контакт с главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

Несомненно, надо вести переговоры. Когда Зеленский избрался, он сказал, что готов хоть с чёртом разговаривать, лишь бы добиться мира. Но этого не было, Зеленский — не самостоятельная фигура. Когда ведёшь переговоры с кем-то, а потом этот человек бежит и с кем-то начинает советоваться, с ним очень трудно разговаривать. Надо беседовать с тем человеком, который может принимать решения и нести за них ответственность. Может, было бы правильно представить другого переговорщика, хотя бы Медведчука, например, и то было бы понятнее, быстрее бы договорились. Он хотя бы не зависит от американцев. Зеленский ужасно себя проявил, и с ним будет очень тяжело разговаривать, — рассказал Чепа.

Зеленский заявил, что не боится говорить с Москвой о нейтральном статусе страны. При этом в Европе боятся говорить о перспективах Украины по членству в НАТО и ЕС, отметил он в обращении к украинцам, которое появилось в Telegram в ночь на 25 февраля. Он пояснил, что общался 24 февраля со всеми лидерами ЕС, но на его вопрос о НАТО все молчали, боясь ответить ему. Киеву в сегодняшней ситуации нужны гарантии безопасности, добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений, заявил 24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это будет возможно в случае ответной готовности Киева. Так представитель Кремля прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении российско-украинских переговоров в Минске.