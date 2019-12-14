https://static.news.ru/photo/c3e0a11e-1e6e-11ea-9202-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил снять в России свою версию украинского сериала «Слуга народа». На роль Василия Голобородько, ставшего президентом страны, он бы пригласил артиста Максима Галкина.

Манукян заявил, что события в новом сериале должны разворачиваться в 2042 году. По его задумке, герой Галкина просыпается в замке рядом с женой, певицей Аллой Пугачёвой, и слышит стук в дверь. Открыв незнакомцу, он принимает поздравления с получением должности президента РФ, передаёт портал «Дни.ру».

Комедийный сериал «Слуга народа» вышел на экраны в 2015 году. По его сюжету, учитель истории внезапно становится президентом Украины. Главную роль в сериале исполнил Владимир Зеленский. В 2016 году он основал политическую партию «Слуга народа». А в 2019 году победил на выборах президента Украины.

После недавних концертов Максима Галкина в СМИ заговорили о его президентских амбициях. Так, выступая в Новосибирске, юморист рассказал о цензуре на телевидении, которая не позволяет «говорить всё». Комик сравнил наше время с «худшими советскими временами», когда зрителям растолковывали информацию. Кроме этого, он иронично высказался о президенте Владимире Путине и его электорате. Сам артист заявляет, что не собирается идти в политику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из первой серии сериала «Слуга народа», который начал показывать ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина. Затем телеканал и вовсе отказался от трансляции сериала.