В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходами менее 20 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/5809cf2c-fe85-11ea-bb42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция ЛДПР при рассмотрении законопроекта о повышенном налоге на доходы богатых предложит поправку о нулевой ставке НДФЛ для тех, кто получает менее 20 тыс. рублей в месяц. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru, организованном при поддержке « Дума ТВ », заявил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Правительство внесло в Госдуму так называемый проект закона о повышенном налоге на доходы богатых. Согласно этому документу, если доход гражданина больше 5 млн рублей, то, соответственно, он будет облагаться налогом не в 13%, а в 15%. При этом, по словам парламентария, на фоне повышения финансовой нагрузки на тех, кто получает много, должна быть снижена нагрузка на тех, кто получает мало.

Сегодня у нас порядка 4 млн граждан получают на уровне МРОТ — это 12 тысяч. В основном это касается бюджетной сферы. И у этих граждан ещё удерживается подоходный налог в 13%. Мы считаем это несправедливым, — заявил Нилов.

Глава думского комитета по труду и соцполитике отметил, что, по расчётам фракции, МРОТ сегодня реально должен быть не менее 20 тысяч рублей.

Мы предложили установить планку в размере 20 тысяч рублей, ниже которой если гражданин в месяц получает, то он должен быть освобождён от подоходного налога. Это практика многих развитых стран и Европы, и Азии. И мы должны к этому прийти, и мы к этому придём, — пояснил депутат.

Как писал NEWS.ru, отменить плоскую шкалу НДФЛ ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Деньги, которые будут получены за счёт увеличения налога, пойдут на лечение тяжелобольных детей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, под повышенное налогообложение подпадёт не более 1% всех работающих граждан. За счёт этого казна получит порядка 60 млрд рублей.

Полную версию интервью главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова читайте и смотрите на NEWS.ru и «Дума ТВ» в понедельник, 28 сентября.