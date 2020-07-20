В Госдуме ответили на слова Трампа про «прекрасные» мировые войны

https://static.news.ru/photo/1f1d1cdc-ca82-11ea-bc32-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Только человек с искажёнными моральными взглядами или сторонний наблюдатель может назвать прекрасными те ужасные события, свидетелями которых стали многие жители Европы и России, где проходили мировые войны. Так считает член комитета Государственной думы по международным делам Елена Строкова.

Поводом для её заявления стали слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер в очередной раз выступил против смены названий военных баз, которые носят имена военачальников Конфедерации. Трамп объяснил это решение уважением к победам США в двух «прекрасных» мировых войнах.

Ни одна страна — участница Второй мировой войны еще не додумалась охарактеризовать эти события как «прекрасные». Дело в том, что в странах Европы и России, в частности, остались ветераны — живые свидетели тех ужасных событий, о которых они до сих пор вспоминают «со слезами на глазах». «Прекрасными» мировые войны могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами либо стороннему наблюдателю, — цитирует Строкову РИА Новости.

Речь идёт о базах Форт Брэгг и Форт Роберт Ли. В интервью Fox News Трамп напомнил , что базы носили эти названия десятилетия. Президент заявил, что его не волнует, «что говорят военные», и подчеркнул, что решение по этому вопросу должен принимать он. Он также пообещал, что наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании баз.

Возможно, американский лидер подразумевал какие-то другие войны. В таком случае было бы справедливо уточнить, о каких именно победах идет речь. В первую очередь для того, чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение, — добавила Строкова.

20 июня демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. Неделей ранее сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане (Луизиана). А 10 июня митингующие в Ричмонде (Виргиния) обрушили памятник Христофору Колумбу, первооткрывателя материка обвинили в геноциде коренного населения Америки. После этого Трамп отказался назвать флаг Конфедерации времён Гражданской войны оскорбительным.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп признал неточности в оценке ряда показателей пандемии.