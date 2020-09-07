В Госдуме оценили заявление ООН об ответственности РФ за подачу воды в Крым

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление ООН о перекрытии Украиной подачи воды в Крым и совместной ответственности Киева и Москвы. По его словам, «лукавый» ответ чиновников из ООН в очередной раз подтверждает устоявшееся мнение о том, что «из чьих рук кормятся, ту позицию и отстаивают».

В лучших традициях западной бюрократии — туманный ответ ни о чём. Если Украина, считающая Крым своей территорией, не даёт своим гражданам воду, то это самый яркий пример того, что Крым для официального Киева — это лишь плакат, с которым он носится по всему свету, выклянчивая деньги и преференции, — заявил он в интервью РИА Новости.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крымского полуострова с 24 августа. Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды существенно сократились.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. При этом, по её словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией, чтобы направить миссию на полуостров через Украину.