В Госдуме назвали виновных в существовании незаконных свалок

Недобросовестные чиновники не ликвидируют незаконные свалки, хотя деньги на это есть, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Более того, они даже не успевают тратить выделяемые средства, сообщил он «Радио 1».

Бурматов назвал критику по теме свалок со стороны президента России Владимира Путина своевременной и обоснованной.

У них вариантов нет, конечно, сейчас будет это всё более оперативно реализовываться, но вопрос в том, что у нас чиновники почему-то дожидаются окриков президента. А что раньше мешало? Денег не хватало. Но они что-то к нам не обращались за дополнительными деньгами, чтобы мы в бюджете средства для этого выделяли. У них там неизрасходованных средств миллиардами остается по итогам года. Денег им не просто хватает, они даже не все деньги успевают потратить, — сказал зампред.

Эксперт добавил, что в такой ситуации нужно менять сотрудников, потому что ликвидацией свалок, видимо, занимаются «не те люди». При этом в России ни в одном регионе проблема эффективной утилизации мусора и закрытия полигонов для отходов не решена, отметил Бурматов.

Ранее руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов предсказал, что к 2030 году в России негде будет хранить отходы и страна окажется на грани мусорного коллапса. В свою очередь, эксперты Greenpeace прогнозируют, что если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.