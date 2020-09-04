В Госдуме назвали слова Байдена о России предлогом для агрессии

https://static.news.ru/photo/d2c9765c-ef78-11ea-a761-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала постоянные обвинения со стороны кандидата в президенты США Джо Байдена и Демократической партии в адрес России предлогом для ведения агрессивной политики против РФ.

Обвинение России в посягательстве на суверенитет США — это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то как минимум для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах это официальный предлог для кибератак на Россию, для незаконного преследования российских граждан по всему миру, — сказала парламентарий в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что такие действия подрывают систему международной безопасности и дестабилизируют мировую политику.

Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и Китай, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры, — заявляет Панина.

При этом она предостерегла США от подобной политики, подчеркнув, что Вашингтон рискует столкнуться с «холодной войной на два фронта».

Остается лишь надеяться, что в своем нынешнем состоянии Байден просто не до конца понимает, насколько опасные вещи он говорит, не способен просчитать последствия своих заявлений, — утверждает депутат.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден раскритиковал действующего американского президента на нежелание конфликтовать с лидером России Владимиром Путиным на фоне ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.