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В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии

Депутат Госдумы Шеремет назвал позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии
23:47, 20 февраля 2022
В Госдуме назвали позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
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Отказ США признать Крым и Донбасс является предательством демократии. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. При этом депутат подчеркнул, что в Крыму мало заботит мнение Вашингтона о государственной принадлежности полуострова.

Депутат прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Штаты не рассматривают вопрос признания вхождения Крыма в состав РФ или независимость Донбасса ради предотвращения «большой войны».

Вот маски все и сброшены. Не осталось никаких декораций. Вот истинное лицо США. Им наплевать на людей и демократию. Их интересует только нажива и выгода. Позиция США по Крыму и Донбассу — это предательство демократии. США сегодня является не оплотом демократии, а агрессором, который развязал массу братоубийственных войн в мире, — сказал Шеремет.

Он также добавил, что Крыму и Донбассу «плевать» на отказ США признавать их право на самоопределение.

Крым вошёл в состав РФ вестной 2014 года в результате всенародного референдума после гоударственного переврота, произошедшего в Киеве. Официальные власти Украины, CША и многие страны Запада отказываются признавать результаты референдума. Киев считает Крым временно оккупированной территорией.

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