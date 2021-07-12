В Госдуме назвали ошибкой возможную высылку российских дипломатов из ФРГ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал информацию издания Bild о том, что МИД Германии планирует высылку 100 российских дипломатов. По его словам, это приведёт к ответным шагам со стороны Москвы и сделает общую ситуацию ещё сложнее.

Можно выразить огромное сожаление, если такое решение будет принято. Это очередная ошибка. То, что это приведёт к осложнению, к ухудшению взаимодействия в без того сложной ситуации. Потому что это повлечёт ответные действия, — отметил Чепа.

По его мнению, пока сложно сказать, насколько такой шаг может утяжелить жизнь многочисленной российской диаспоры, проживающей в Германии. Скорее всего, это не сильно повлияет на жизнь простых людей, кроме того, что это приведёт к осложнению экономического положения в первую очередь Германии. Это будет способствовать усилению кризиса, что скажется в итоге на жизни не только немцев с русскими корнями, но и других жителей страны.

Эти действия Берлина продиктованы под давлением США, это очевидно. Я не вижу иных объяснений, почему в столь сложной ситуации, в том числе и экономической, вызванной санкциями, когда все прекрасно понимают, что любые подобные действия приведут к осложнениям, идут на такие шаги. Учитывая немецкую прагматичность, без определённого политического давления эту ситуацию трудно предположить, — подчеркнул депутат Госдумы.

Зампредседателя комитета отметил, что если кто-то планирует поездку в Германию, но у него нет ещё визы, то сегодня её получение становится крайне сложным. Однако ситуация не повлияет на тех, у кого «шенген» уже открыт: они смогут через другие страны проехать даже на автомобиле.

По словам депутата, нападки на проживающих в Европе, и в частности на россиян в ФРГ, — естественный факт, это продолжение политики Берлина.

Когда та же Германия заявляет о том, что все сложные вопросы нужно решать дипломатическим путём, и когда мы говорили о том, что необходимо садиться за стол переговоров и реализовывать Минские соглашения, этого сделано не было. И дипрешения осуществлялись только на словах. Когда мы говорили о необходимости серьёзного ответа на наши соглашения по гарантиям безопасности, мы не видели дипломатических проработок, только пустые отписки. Та же ситуация была и с геноцидом в Донбассе — мы не видели от Германии шагов для препятствования этому. Хотя Берлин всегда заявлял о том, что будет препятствовать нацизму, — подчеркнул политик.

Чепа также отметил, что накануне в ряде городов Германии прошли манифестации в поддержку России. В Берлине более пяти тысяч автомобилистов колонной проехали с российскими флагами по немецкой столице.

Ранее информацию о том, что решение о высылке из Германии сотрудников российских дипломатических представительств, которые якобы могут работать на спецслужбы РФ, будет принято уже на этой неделе, опубликовала газета Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, могут быть высланы до 100 человек.