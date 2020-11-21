В Госдуме могут сменить лидера «Единой России»

https://static.news.ru/photo/6bdd6a72-2d6a-11eb-bece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Васильев после выборов в Госдуму в 2021 году может стать лидером фракции, которой он руководил в 2012–2017 годах. В данное время ЕР возглавляет Сергей Неверов.

О том, что Васильев может стать главой «Единой России» в следующем созыве Госдумы, «Коммерсанту» сообщили два источника, близкие к руководству партии, и источник, близкий к администрации президента. Кандидатуру экс-главы Дагестана поддерживают в Кремле, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и партийное руководство.

Нынешний глава фракции Сергей Неверов ориентируется прежде всего на Вячеслава Володина, а не на администрацию президента и руководство партии, а двух центров силы в управлении фракцией быть не должно, пояснили РБК информированные источники причину дискуссии, развернувшейся в Кремле. По их данным, пока нет оснований полагать, что Володин потеряет пост спикера Госдумы в парламенте следующего созыва, но расклад сил может поменяться, если президент предложит ему другое место.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назначен президиумом генсовета «Единой России» исполняющим обязанности замсекретаря генсовета партии. На съезде ЕР его должны избрать в состав генсовета, после этого он может быть утверждён в должности замсекретаря этого партийного органа.

Генсовет — это коллегиальный руководящий орган «Единой России». В его состав входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.