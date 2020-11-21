В Госдуме могут сменить лидера «Единой России»

Исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Васильев после выборов в Госдуму в 2021 году может стать лидером фракции, которой он руководил в 2012–2017 годах. В данное время ЕР возглавляет Сергей Неверов.
О том, что Васильев может стать главой «Единой России» в следующем созыве Госдумы, «Коммерсанту»
Нынешний глава фракции Сергей Неверов ориентируется прежде всего на Вячеслава Володина, а не на администрацию президента и руководство партии, а двух центров силы в управлении фракцией быть не должно,
Как писал NEWS.ru, бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назначен президиумом генсовета «Единой России» исполняющим обязанности замсекретаря генсовета партии. На съезде ЕР его должны избрать в состав генсовета, после этого он может быть утверждён в должности замсекретаря этого партийного органа.
Генсовет — это коллегиальный руководящий орган «Единой России». В его состав входит не более 170 членов, все они должны быть членами партии, ежегодная ротация этого органа составляет не менее 15%.