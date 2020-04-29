В Германии турагенты вышли на митинги с требованием финансовой поддержки

https://static.news.ru/photo/c964df62-8a41-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: snapshot-photography/F.Boillot v/Global Look Press

Сотрудники турагентств более чем в 40 городах Германии вышли на митинги с требованием финансовой поддержки от правительства в связи с пандемией коронавируса

Как сообщает портал FVW, на улицы Берлина, Кобленца, Магдебурга, Дортмунда и других городов вышли от 10 до 50 представителей бизнеса. Между тем, в Ганновере местные власти разрешили митинг на 300 участников.



Поводом для общенациональных протестов послужила инициатива владельца турагентства в Дрездене Райнера Мертенса, который организовал митинг с требованием финансовой поддержки от правительства, запустив по улицам города 50 туравтобусов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 218 тысяч пациентов умерли, более 957 тысяч выздоровели.

В Германии, по последним данным, выявлены 160,4 тысячи заболевших, из них 6,3 тысячи человек скончались. Известно, что власти ФРГ оказывали финансовую помощь как гражданам так и бизнесу, пострадавшему из-за карантинных мер.

25 марта бундестаг одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу. Среди мер — отдельная общенациональная программа поддержки микропредприятий и самозанятых объемом в 50 миллиардов евро. Эти деньги будут взяты из принятого в тот же день дополнительного государственного бюджета в 156 миллиардов евро.

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Шпилько заявил, что лишь около 2% турагентств в России смогли воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства, писал NEWS.ru.