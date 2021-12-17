В Чечне назвали «трюками и уловками» слова Сокурова об угрозах

Слова поспорившего с президентом РФ Владимиром Путиным режиссёра Александра Сокурова о поступающих ему угрозах — не более чем уловка, трюк для привлечения внимания, заявил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он уточнил, что не верит в реальное существование таких угроз, цитирует «Газета.Ru».

Это обычный трюк, на мой взгляд, такой — сначала что-то сказать, а потом уже заявлять, что ему угрожали чеченцы. Я этому не верю, абсолютно не верю этим угрозам. Никто ему не звонит, никто ему не угрожает. Во-первых, республики националистическими не стали. Я скажу за свою Чеченскую Республику. Он там не был, — подчеркнул Саралиев.

Депутат назвал Сокурова «рецидивистом», аргументируя это тем, что режиссёр и ранее пытался отделить Северный Кавказ от России. Он порекомендовал ему приехать в Чечню, изучить местную обстановку и пообщаться с людьми. Саралиев добавил, что попросил прокуратуру проверить достоверность информации Сокурова о том, что чеченцы хотят отделиться от России.

Накануне Сокуров написал обращение к главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву о поступающих в его адрес угрозах, которые стал получать после встречи президента Путина с членами СПЧ. Режиссёр добавил, что сожалеет о тех неприятностях, которые он доставил Фадееву в администрации президента. Сокуров добавил, что не владеет дипломатическими навыками, а только является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем».

Александр Сокуров оказался в центре скандала после того, как на встрече Путина с СПЧ предложил «отпустить» все государства, которые не желают находиться в составе России. Из-за этого возник спор. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова кинодеятеля на экстремизм.