«Смертельный номер»: Украину предостерегли от военного вторжения в Крым

Любая попытка наступления на Крым станет крахом для идеологов такого сценария. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Комментируя слова экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о перспективах военного вторжения на полуостров, политик подчеркнул, что президенту соседней страны Владимиру Зеленскому «надо брать советы у тех политиков, кто выступает за добрососедские и партнёрские российско-украинские отношения».
Турчинову стоит почитать историю. Многие пытались штурмовать Крым. И закончилось в итоге это для них весьма плачевно. Не советуем и предостерегаем нынешние киевские власти от таких опрометчивых поступков. <...> В противном случае, любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов, — цитирует Гемпеля РИА Новости.
Депутат выразил надежду, что Зеленский понимает ответственность и последствия подобных действий.
Ранее, как писал NEWS.ru, Турчинов, выступая на митинге по случая Дня независимости Украины, заявил, что у нынешнего главы государства есть все возможности для военного наступления на Крым, в отличие от ситуации 2014 года.