«Смертельный номер»: Украину предостерегли от военного вторжения в Крым

Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Первого замгоссекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первого замгоссекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами, рассказала официальный представитель МИД...