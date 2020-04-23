Украина заблокировала в ООН попытку России отменить санкции

https://static.news.ru/photo/15194446-84e0-11ea-a94a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций. По его словам, документ практически повторял резолюцию, заблокированную 3 апреля, в том числе Вашингтоном, Брюсселем и Киевом.

Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции, — говорится в видеообращении, которое размещено на странице МИД Украины в Facebook.

Кулеба отметил, что Москва пытается ослабить санкции «под прикрытием борьбы с пандемией». Однако для борьбы с ней нужны практические решения, а не «политизированные резолюции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 апреля США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принять проект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом. Тогда в российском постпредстве заявили, что хотели бы услышать логику и аргументы блокирования проекта от всех стран, кроме Украины и Грузии, так как «их аргументы, как обычно, надменные и политизированные».