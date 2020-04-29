Учредитель Царьграда призвал СК и ФСБ начать расследование пандемии COVID

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Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев призвал российские следственные органы провести расследование о происхождении COVID-19, поскольку существует слишком много странностей в рассуждениях о природе заболевания. Подобное расследование может стать «новым Нюрнбергским процессом».

Мы не можем отрицать наличия вируса нового типа, который очень быстро мутирует. Подобное, безусловно, наталкивает нас на мысль о том, что это непростая вещь. Я считаю, что России вполне по силам провести собственное расследование силами Следственного комитета или ФСБ. Оно позволило бы спокойно и скрупулёзно собрать информацию, вскрыв это преступление против человечества, — сказал он эфире «Царьград. Главное».

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3 млн человек, более 217 тысяч скончались. Сильнее всех пострадали США. Там количество заболевших превысило 1 млн тысяч. Президент США Дональд Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше. Поэтому он отозвал финансирование организации.

Ранее администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.