МИД: у России нет борьбы с США за постсоветкое пространство

https://static.news.ru/photo/caa5af9e-8499-11ea-b543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не ставит перед собой задачу обойти США в идейной конкуренции на постсоветском пространстве. Не намерена она ставить такую цель и впредь, заверил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Об отсутствии конкурентных амбиций страны политик заявил в ходе презентации доклада с характерным названием «Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России», передаёт ТАСС.

Глубина исторических, культурных, человеческих, экономических и других связей между Россией и соседними государствами, входившими когда-то в одну страну, неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем всё то, что США предлагают в качестве так называемой альтернативы, — объяснил свою точку зрения Рябков.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин призвал объединить усилия постсоветских республик. По его мнению, это повысит их конкурентоспособность. Он высказал уверенность, что у государств постепенно пропадают «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР.