МИД: у России нет борьбы с США за постсоветкое пространство

Россия не ставит перед собой задачу обойти США в идейной конкуренции на постсоветском пространстве. Не намерена она ставить такую цель и впредь, заверил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Об отсутствии конкурентных амбиций страны политик заявил в ходе презентации доклада с характерным названием «Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России»,
Глубина исторических, культурных, человеческих, экономических и других связей между Россией и соседними государствами, входившими когда-то в одну страну, неизмеримо глубже, фундаментальнее и богаче, чем всё то, что США предлагают в качестве так называемой альтернативы, — объяснил свою точку зрения Рябков.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин призвал объединить усилия постсоветских республик. По его мнению, это повысит их конкурентоспособность. Он высказал уверенность, что у государств постепенно пропадают «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР.
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