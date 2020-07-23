У Путина запланирован международный телефонный разговор и рабочие встречи

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Госдума в начале августа направит группу депутатов для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Да, получено приглашение. Мы вчера согласовали со всеми фракциями и по представителю от каждой фракции решили туда направить наблюдателей. Сегодня должно быть подписано распоряжение, вчера опросным путём было принято решение...