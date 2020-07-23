У Путина запланирован международный телефонный разговор и рабочие встречи

Российский лидер Владимир Путин проведёт в четверг, 23 июля, международный телефонный разговор. У него также запланированы внутренние рабочие встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Далее в течение дня у президента запланировано несколько внутренних рабочих совещаний, и во второй половине дня будет международный телефонный разговор, мы сообщим детали своевременно, — заявил Песков журналистам.
Представитель Кремля напомнил, что глава государства в режиме видеосвязи присутствовал на открытии установки Евро+ на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
Мы с вами помним, что раньше этот завод доставлял много экологических хлопот горожанам, и сейчас эта проблема решена, — подчеркнул Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель Кремля рассказал, что в ближайшее время Путин не планирует проводить телефонные переговоры по вопросам проведения саммита «нормандской четвёрки» с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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