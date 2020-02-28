https://static.news.ru/photo/913da788-5a88-11ea-90f2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп решил обсудить вопрос контроля над вооружениями на встрече глав пяти стран — членов Совета Безопасности ООН. В присутствии лидеров Великобритании и Франции Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона глава Белого дома хочет уговорить лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина поставить подписи под трёхсторонним соглашением.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа. Дата и место возможной встречи пока не называется.

Соединённые Штаты используют эту возможность, чтобы ввести Россию и Китай в международные рамки контроля над вооружениями и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, — цитирует агентство свой источник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп хотел бы, чтобы Украина и РФ примирились. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщают в пресс-службе администрации президента США. Американский президент добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всего мира.