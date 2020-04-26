Трамп и Макрон хотят созвать саммит постоянных членов СБ ООН

https://static.news.ru/photo/f14355da-87f4-11ea-b7db-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Фото: Michael Trammer, viaimago-images.de/Global Look Press

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп совместно со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном хотят созвать совещание глав постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Франция, Китай, Великобритания и Россия).

По его словам, политики обсудили это, передаёт РИА Новости. Они обсудили положительный вариант развития событий в борьбе с коронавирусом и прогресс в «открытии» экономик разных стран.

Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятёрка постоянных [членов СБ ООН], чтобы обсудить ответ ООН на пандемию, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, Кремль пока не определился с датой саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности. Её можно будет согласовать при условии совпадения графиков лидеров.