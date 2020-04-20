Еженедельные обращения президента России Владимира Путина к народу становятся привычной традицией. Рост рейтингов главы государства свидетельствует о популярности такого формата. Однако, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, после окончания эпидемии COVID-19 потребность в соответствующих выступлениях отпадёт. Регулярные заявления гаранта Конституции, проходящие сейчас в преддверии оперативных совещаний, со временем трансформируются в формат периодических телеобращений, в которых тот будет обозначать свою позицию по ключевым социально-экономическим вопросам.

Доверие vs кошелёк

Рост доверия к деятельности главы государства неуклонно растёт. Согласно последним данным, опубликованным Фондом общественного мнения, 66% опрошенных по телефону респондентов одобряют то, что делает Путин. При этом количество отрицательно оценивающих его работу упало с 26% до 18% за последние три недели. Впрочем, незначительно, но увеличивается и доля тех, кто затрудняется однозначно ответить на вопрос: «Как вы считаете, президент Владимир Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?» — с 14% до 16% за аналогичный период.

По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачёва, терапевтический эффект от заявлений главы государства безусловно есть, однако «успокаивающие заявления Владимира Путина не помешали людям кинуться снимать деньги». И особенно много наличных было снято после того, как лидер сказал о продлении каникул до конца апреля, подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Понятно, что Путин уверен в силе своего слова. Понятно, что есть люди, для которых его выступление носит характер терапии — выступления действительно терапевтические, они успокаивающие. Нас ждёт ещё не одно обращение в дальнейшем, поскольку президент хочет чувствовать причастность к решению проблем государства, а это, по его мнению, самый простой и один из самых эффективных способов снижения напряжения в стране. Люди смотрят для того, чтобы убедиться, что ничего страшного не произошло. По принципу: «лишь бы не было войны». Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Понятно, что Путин уверен в силе своего слова. Понятно, что есть люди, для которых его выступление носит характер терапии – выступления действительно терапевтические, они успокаивающие. Нас ждёт еще не одно обращение в дальнейшем, поскольку президент хочет чувствовать причастность к решению проблем страны, а это, по его мнению, самый простой и один из самых эффективных способов снижения напряжения в стране. Люди смотрят для того, чтобы убедиться, что ничего страшного произошло. По принципу: «лишь бы не было войны». Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Политолог не исключает, что в будущем нас ждут и другие обращения, однако, главное, по его мнению, — чтобы не повторилась ошибка «20 вопросов», когда заготовленные выпуски с заявлениями Путина оказались далеки от происходящего в стране и мире.

kremlin.ru

Впрочем, растущие рейтинги президента связаны вовсе не с участившимися выступлениями перед народом, а с реальной работой главы государства. По мнению политолога Дмитрия Гусева, люди видят результаты, вот и рейтинги растут. Эксперт добавил, что частота таких обращений связана исключительно с необходимостью.

Если нужны обращения, то они будут хоть каждый день. Президент обращается тогда, когда нужно сказать какие-то важные для людей вещи, озвучить важные решения. Сейчас нужно раз в неделю, иногда — раз в полгода. Президент постоянно на связи, все его видят и знают, чем глава государства занимается. Дмитрий Гусев политолог политолог

Тем временем, позиционирование заявлений главы государства как обращение не совсем корректно, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его оценке, формат, который транслируется перед оперативными совещаниями, характерен для сложных ситуаций.

Сомневаюсь, что Путин вернётся к такому формату после эпидемии, в крайнем случае — в связи с экономическими вопросами. Потому что надо понимать, что даже в случае, когда мы начнём постепенно снижаться с плато, меры вводиться будут постепенно. Думаю, тогда сменится формат оперативных совещаний классическими телеобращениями, которые будут фиксировать отдельные позиции. Они до этого тоже были — президент обращался к людям по вопросу пенсионной реформы. Такой формат более характерен для конкретного акцентирования каких-то важных вещей. А формат оперативных совещаний и заявления мер перед ними характерен для сложных ситуаций. Он никогда никем не практикуется на регулярной основе. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Недостаток общения

ТВ и Интернет стали единственными средствами получения информации в условиях самоизоляции не только у обычных жителей страны, но и у её руководства. Скорее всего, ещё именно поэтому обращения Путина стали крайне популярны — зритель узнаёт всё, так сказать, из первых уст, потому как многие сегодня вынуждены находиться дома, у телевизора. Ранее все эти оперативные еженедельные совещания президента с членами правительства проходили мимо работающего населения страны.

kremlin.ru

Именно поэтому, полагает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, Путин будет продолжать пока сложившуюся практику общения с людьми в формате таких заявлений.

В ближайшее время, думаю, еженедельные обращения ещё будут. Владимир Владимирович почувствовал к этому вкус и необходимость. И, судя по всему, он продолжит. И сам Путин, и его пресс-служба понимают, что нужно разговаривать с людьми, давать им надежду, рассказывать о ситуации. Мне кажется, что пока всё не успокоится, в таком формате в ближайший месяц точно будет раз в неделю выступать. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

В свою очередь генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов указывает и на другую сторону медали. Самоизоляция президента создала естественный дефицит коммуникации лидера с населением и даже политическими элитами.

Текущие заявления, которые он традиционно делал в ходе совещаний, рабочих встреч, зарубежных визитов и поездок по стране, президент по понятным причинам делать пока не может. Владимир Путин стремится компенсировать этот дефицит коммуникации более частыми удалёнными заявлениями — специальными или в ходе дистанционных встреч с членами правительства и губернаторами. Эти форматы оказались вполне востребованными и периодически используются федеральной властью. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Впрочем, абсолютно все эксперты сходятся во мнении, что после завершения пандемии или даже снижения плато такой формат заявлений со стороны первого лица станет ненужным и далее не будет использован Кремлём. Однако такая практика продолжится до спада пиковых показателей по заболеваемости и, соответственно, до окончания режима самоизоляции. А с учётом того, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России ухудшается (за 19 апреля количество заболевших составило 6060 человек), существует мнение, что режим самоизоляции продлится до конца мая. А это значит, что и еженедельные публичные заявления президента останутся на этот период.