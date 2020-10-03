Путин определит судьбу Госдумы

Приём в Кремле сенаторов президентом, несмотря на его внешнюю академичность, дал аналитикам весьма богатую пищу для размышлений. Чего стоила выраженная тогда Владимиром Путиным поддержка трёхдневного голосования, которая позволила прийти к избирательным урнам тем, у кого прежде на такой шаг просто не хватало времени. Так президент поставил точку в спорах вокруг новой процедуры.

Что ждать теперь думцам от своей встречи? Хотя, прежде всего, непонятно, сколько этих самых думцев окажется за Кремлёвской стеной, поскольку члены парламента тоже люди. Они начали болеть, в зале заседаний Госдумы теперь вовсю практикуется работа на удалёнке, из кабинетов. А потому и набрать приличное число депутатов с отрицательными результатами тестов или выдержавших двухнедельный карантин уже становится проблематично.

Впрочем, встреча, если она запланирована и внесена в расписание дня президента, состоится при любой эпидемиологической обстановке. Тем более что многочисленные инсайдеры ещё больше подогревают к ней интерес, тиражируя предположение, что в этот день, наконец, будет поставлена президентом точка и в вопросе продолжительности «жизни» нынешней Госдумы. Проработает ли она до сентябрьского ЕДГ или даже до декабря следующего года. Или всё-таки выборы пройдут весной, когда явка традиционно самая высокая. А значит, предвыборная кампания могла бы стартовать уже в декабре.

Традиционно считается, что такие роспуски играют на руку партии власти — «Единой России»: мол, такие политические ходы позволяют ей, обладающей большими ресурсами, быстро развернуться и начать свою агитацию. Чего не смогут себе позволить партии той же системной оппозиции, которые к тому же оказались связанными с уголовными делами.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем ещё с февраля, когда будущий сенатор борец Александр Карелин выступил с предложением о роспуске Госдумы, почти все партии находятся в напряжении. Поскольку сами питаются разного рода слухами, исходящими от работников президентской администрации. А потому все хотели бы полной ясности в вопросе о судьбе нынешней нижней палаты парламента.

Есть ещё один возможный нюанс будущей встречи. Лидеры системной оппозиции уже давно добиваются личной встречи с президентом. У них накопилось немало вопросов, теперь ещё и связанных с уголовным преследованием не просто членов их партий, но, как считается, «кошельков». А потому может возникнуть вопрос, получат ли они шанс всё-таки лично переговорить с Владимиром Путиным или всё это состоится в рамках общей встречи? Хотя одно и не исключает другого.

В целом такие встречи президента с народными избранниками должны, конечно, держать депутатов в тонусе. Особенно учитывая весьма непростую обстановку в стране и по её периметру. Конечно, для имиджа страны немаловажна демонстрация единства всех политических сил по определённым вопросам, касающимся проблем развития, экономического роста и национальной безопасности. Ведь есть проблемы, по которым закулисный партийный торг просто неуместен. Вне зависимости от того, нравится ли кому-то многодневное голосование или нет.