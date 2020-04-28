С самого начала карантинных антивирусных мер мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший ещё и соответствующий штаб при Госсовете, выступал с позиций пионера-застрельщика разного рода мер, направленных на обуздание нагрянувшей эпидемии. Не в последнюю очередь такая активно-креативная позиция приносила и чисто политические очки, укрепляла позиции Сергея Семёновича в качестве одного из перспективных политиков с самыми лучезарными перспективами. Ясно было, что негласный титул «победителя пандемии» никто не сможет оспорить. И авторитет такого лидера многократно возрастал бы.

Правда, с течением пандемии и другие лидеры постепенно обретали свой «антикоронавирусный голос». Тот же премьер Михаил Мишустин стал решительно и всё более жёстко контролировать губернаторов, требуя отчётов о десятках миллиардов, выделенных на медицинское переоснащение. Да и региональные начальники, вдохновленные президентским призывом действовать, исходя из местной специфики, стали прописывать собственные правила изгнания вируса из подведомственных приделов. Так, в Калининградской области все ограничения губернатор Антон Алиханов последовательно отменяет. А в Ярославской области бывший адъютант президента, губернатор Дмитрий Миронов особых строгостей и не вводил.

На таком фоне призыв Сергея Собянина воспользоваться примером столицы и начать вводить цифровые пропуска с QR-кодом выглядели продуманной попыткой вновь сыграть партию первой скрипки, хотя в первые дни введение особых пропусков и новых препятствий породило в столице известный хаос. Чего, к примеру, стоили очереди на входах на станции метро, в которых не соблюдались никакие санитарные нормы и которые были расценены, как опасные точки распространения инфекции. Однако стрелки были оперативно переведены на нерасторопных сотрудников МВД. Да и ситуация с опорой уже только на выборочные проверки постепенно наладилась.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтому апробированную в некотором смысле систему (хотя заказ пропуска за пять часов до выхода вряд ли показатель уровня) при поддержке Минкомсвязи столичный мэр и предложил распространить по городам и весям остальной России. Первоначально идея даже встретила дисциплинированную поддержку коллег, но, как оказалось, больше на словах. Многие как бы изъявили желание присоединиться к эксперименту в стиле оруэлловского «Большого брата». Хотя изначально и высказывались сомнения в том, что такая система может быть актуальна за границами наших городов —миллионников. Во-вторых, и средств на развертывание таких сложных систем нет у большинства областей и республик. А федеральный центр пока таких целевых субсидий не обещал.

Но вот прошло несколько дней, и идею многие стали негласно хоронить. Позиции руководства Калининградской и Ярославской областей, избегающих откровенно драконовских мер, мы уже отметили. Но даже в относительно богатом Екатеринбурге губернатор Евгений Кувайшев передумал следовать модели Собянина, хотя считается, что политически эти два деятеля близки. Белгородская область сначала заявку в Минкомсвязи вроде бы подала, но потом её представители пояснили, что на практике внедрять QR-коды не будут. В Костроме пошли вообще своим путём и цифровые пропуска собираются ввести только для тех машин или пассажиров, что собираются въехать на территорию области. Ставят такой заслон от чужих. В Липецке вообще собираются разрешить пробежки на чистом воздухе и прогулки с соблюдением уже всем известных санитарных норм. А в Рязани теперь не только грибы с глазами, но и цифровые пропуска исключительно для организаций. Словом, все те, кто хоть как-то решил «оцифровать» ситуацию, всё-таки решили жить своей головой.

А жёсткость московской системы выглядит на фоне региональных послаблений в некотором смысле отчаянной попыткой столичных властей хоть как-то взять ситуацию с ростом заболеваний под контроль. Словом, приз главного фаворита в битве с коронавирусом ещё не разыгран. И не исключено, что лауреатом станет, например, молодой калининградец Антон Алиханов, которого, как утверждают, ждёт карьера на федеральном уровне.