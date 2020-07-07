США вводят визовые ограничения для китайских чиновников из-за Тибета

https://static.news.ru/photo/37c538bc-c098-11ea-9a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sun Fei/XinHua

Американские власти приняли решение о введении визовых ограничений против чиновников КНР, которые имеют отношение к ограничению въезда иностранцев в Тибетский автономный район Китая, объявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Помпео заявил, что китайская администрация систематически препятствует доступу дипломатов, официальных лиц, журналистов и туристов из США в Тибетский автономный район и другие тибетские районы, в то же время официальные лица Китая имеют «гораздо больший доступ» на американскую территорию, передаёт РИА Новости.

Доступ к тибетским районам становится все более жизненно важным для региональной стабильности, учитывая нарушения прав человека КНР там, а также неспособность Пекина предотвратить ухудшение состояния окружающей среды вблизи верховьев крупнейших рек Азии, — подчеркнул госсекретарь.

Также, по словам Помпео, США собирается и впредь содействовать экономическому развитию, сохранению окружающей среды и улучшению гуманитарных условий жизни тибетских общин как в КНР, так и за её пределами. Соединённые Штаты по-прежнему привержены поддержке «значимой автономии тибетцев, уважению их основных и неотъемлемых прав человека и сохранению их уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности», добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американское правительство ввело в отношении китайских чиновников визовые ограничения за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». В канцелярии МИД КНР в Гонконге призвали США не вмешиваться во внутренние дела региона. Вашингтон также обвиняет китайские власти в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Как писал NEWS.ru, российские и китайские эксперты выразили мнение, что рост напряжённости в отношениях Соединённых Штатов и Китая может привести к расширению сотрудничества России и КНР. Авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020» (подготовлен Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета) отметили, что США сменили курс борьбы с терроризмом на соперничество с крупными державами.