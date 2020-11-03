США потребовали от Кипра перестать пускать в порты военные корабли РФ

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Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что в Вашингтоне недовольны позицией Кипра, который продолжает пускать в свои порты корабли России.

Кипр ещё не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заходе в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы... Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении, — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что смена позиции Кипром позволит островному государству больше сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис прокомментировал заявление госсекретаря США, который выразил озабоченность отношениями с Россией. Министр сообщил, что заход российских кораблей в порты Кипра происходит на основании запросов о предоставлении гуманитарных объектов.